Подмосковье 09 марта 2023, 12:17 Главное управление ЗАГС в Подмосковье разъяснило процесс восстановления актовой записи

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Главное управление ЗАГС рассказал, как восстановить актовую запись из архива органа. В случае, если ее не найдут, заявителю выдадут извещение об ее отсутствии.

«В соответствии со статьей 74 ФЗ „Об актах гражданского состояния“ от 15.11.1997 № 143-ФЗ восстановление записей актов гражданского состояния производится органом ЗАГС на основании решения суда, вступившего в законную силу», — уточнили в управлении.

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Если утраченную запись составили за пределами России, ее восстановление возможно по месту вынесения решения суда. В случае выдачи ставят отметку, что запись восстановлена.

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