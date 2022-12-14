14 декабря 2022, 17:03
Главное управление ЗАГС Подмосковья ответило на вопрос жителей о регистрации брака в другом регионе
Главное управление ЗАГС разъяснило, могут ли граждане, проживающие в одном регионе, зарегистрировать брак в органе ЗАГС другого региона.
В ведомстве пояснили, что государственная регистрация заключения брака производится любым органом записи актов гражданского состояния на территории Российской Федерации. Так что лица, вступающие в брак, вправе самостоятельно выбрать место регистрации.
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Данное положение закреплено в статье 25 Федерального закона № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».
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