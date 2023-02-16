16 февраля 2023, 09:51
Главное управление ЗАГС Подмосковья напомнило о порядке замены паспорта
В Главном управлении ЗАГС Подмосковья напомнили о том, когда нужно менять паспорт. Сроки процедуры составляют от 30 до 90 дней.
По закону главный документ необходимо менять по достижении 20 или 45 лет. Сделать это можно в течение 90 дней со дня рождения, при этом у жителей остается возможность совершать юридические действия — регистрировать расторжение брака или получать повторное свидетельство.
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Если паспорт меняется из-за смены фамилии, то срок процедуры составляет 30 дней без возможности совершать сделки и оформлять документы.
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