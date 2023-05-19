Подмосковье 19 мая 2023, 14:48 Главное управление содержания территорий провело личный прием жителей в Подмосковье

Читать 360tv в

Главное управление содержания территорий Подмосковья провело личный прием жителей. На нем обсудили благоустройство и наведение порядка в регионе.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, такие встречи ГУСТ проводит каждый месяц. На них жители высказывают свои беспокойства по поводу благоустройства.

Реклама

Так, житель Звенигорода попросил обустроить пешеходную дорожку по улице МКР-3 между домами № 4, 5 и 6. Там разработают схему коммуникаций и проведут работы до 30 августа. Также по просьбам жителей в селе Непецино под Коломной приведут в порядок контейнерные площадки, во Власихе до 30 мая завершат обустройство детской площадки, а в Кашире восстановят разрушенное покрытие на дороге.

«Житель Люберец борется с неординарной ситуацией: возле его гаража был установлен знак „остановка запрещена“ и „эвакуация“, выяснилось, что данные дорожные обозначения были установлены незаконно, а жители ближайшего дома продолжили парковаться возле гаража гражданина. Данный вопрос требует комплексного подхода: предложения по благоустройству территорий нужны не только от жителей, но и от администрации», — поделилась Светлана Аипова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».