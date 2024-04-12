Подмосковье 12 апреля 2024, 18:08 Главное управление Росгвардии Подмосковья провело соревнования по стрельбе из стрелкового оружия Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Главное управление Росгвардии по Московской области провело соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Более 40 спортсменов из 4 команд — СОБР «Булат», ОМОН «Пересвет» и «Русич», а также сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в этом двухдневном мероприятии.

Росгвардейцы показали свое мастерство по стрельбе из автомата Калашников, снайперской винтовки и пистолета Макарова. Условия двух зачетных упражнений по стрельбе из ПМ включали в себя скоростную стрельбу с переносом огня по фронту и сменой магазинов, а также поражение мишеней для набора большего количества баллов. Задача снайперов и стрелков из автомата заключалась в демонстрации мастерства и поражении целей на расстоянии 300 и 100 метров.

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По результатам стрельбы из ПМ победила команда СОБР «Булат», второе место занял ОМОН «Русич», а на третьем месте оказалось ФГКУ УВО. В соревнованиях по стрельбе из АК первое место заняла команда ОМОН «Русич», на втором месте — ОМОН «Пересвет», а на третьем — СОБР «Булат». В стрельбе из снайперской винтовки первое место досталось СОБРу «Булат», за ним следовали ОМОН «Пересвет» и ОМОН «Русич».

Все победители и призеры получили кубки и медали. Лучшие спортсмены будут представлять Главное управление Росгвардии по Московской области на чемпионате Центрального округа.

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