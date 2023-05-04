Подмосковье 04 мая 2023, 16:49 Главное управление культурного наследия Подмосковья поздравило пожарных с праздником Главное управление культурного наследия Московской области

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В Московской области 4 мая отметили Международный день пожарных. Дата появилась после лесного пожара в декабре 1998 года в Австралии, сообщили в главном управление культурного наследия региона.

В этот день ведомство поздравило подмосковных пожарных и рассказало о пожарных депо, которые являются объектами культурного наследия.

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«В здании или комплексе сооружений пожарной части размещаются дежурно-диспетчерская служба, пожарные автомобили и другое пожарное оборудование. Здания пожарных частей, построенные в России с начала XIX века и до 1930-х годов, как правило, включали каланчу — наблюдательную и сигнальную башню», — уточнили в ведомстве.

В XIX веке на первом этаже пожарного депо располагалась машина, пожарный инвентарь и другое оборудование, а на втором — спальня и бытовые помещения для огнеборцев.

Усадьба Константиновых на улице III-го Интернационала в Коломне до сих пор используется как пожарная часть. В 1859 году наследники купца Константинова продали усадьбу Городской управе для размещения в ней пожарной и полицейской команд.

«В Павловском Посаде на улице Ленина сохранилось здание пожарного депо с каланчей, построенное в 1860 — 1870-х годах, которое используется по первоначальному назначению. Пожарное депо есть также и в Волоколамске на улице Панфилова», — уточнили в управлении.

В последнем здании можно увидеть шахту для сушки рукавов и пожарный колокол на фасаде. А в Талдоме комплекс пожарного депо на площади Карла Маркса отреставрировали. Теперь там находится отдел ЗАГСа.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Лобне делают прорыв по благоустройству парков. Он подчеркнул, что в округе в этом году обязательно очистят озеро и улучшат облик лесопарка.

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