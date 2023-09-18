Подмосковье 18 сентября 2023, 10:16 Главное управление безопасности Подмосковья проведет конкурс «Дети против коррупции»

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Конкурс «Дети против коррупции» проведут в Подмосковье с 25 октября по 25 ноября. На него пригласили учащихся техникумов, колледжей и училищ региона.

Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности, лучшие работы конкурсантов разместят в виде наружной антикоррупционной рекламы на баннерах и общественном транспорте. Победителей выберут в шести номинациях. Их наградят дипломами и ценными подарками.

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Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

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