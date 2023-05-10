Подмосковье 10 мая 2023, 17:38 Главное управление безопасности Подмосковья подвело итоги по числу преступлений с начала 2023 года Главное управление региональной безопасности Московской области

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Свыше 18 тысяч преступлений зарегистрировали в Подмосковье в первом квартале 2023 года. В Главном управление региональной безопасности Московской области отметили, что эти показатели на 1,2% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

С начала года в Подмосковье было совершено почти 4,7 тысячи краж и более 2,7 тысячи мошенничеств. Это были самые частые преступления, суммарное количество которых составило 40% от общего числа.

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Меньше всего преступлений на десять тысяч жителей зарегистрировали в Раменском, Дубне, Ступине, Балашихе и Протвине, а больше всего — в Можайске, Кашире, Клину, Рузе и Волоколамске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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