Подмосковье 27 декабря 2023, 18:13 «Главное украшение — кованая роза». Губернатор Подмосковья посетил стенд ДНР на выставке «Россия» Андрей Воробьев рассказал о стенде ДНР на выставке «Россия» на ВДНХ Пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

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День Подмосковья проходит 27 декабря на выставке-форуме «Россия». Губернатор Андрей Воробьев посетил стенд ДНР и рассказал о его главном украшении — символе Донецка кованой розе, которую сделал кузнец Сергей Логвиненко из переплавленных снарядов.

На стенде организовали необычную интерактивную зону: из ДНР привезли уголь, который добывают на территории региона. Так, каждый может взять себе на память небольшую частичку Республики.

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«Стенд по периметру огибает „тоннель времени“ — он рассказывает историю региона с того момента, когда горный инженер Григорий Капустин открыл в Республике месторождения угля», — подчеркнул Воробьев.

Помимо этого, гости выставки могут ознакомиться с «Картой гордости», созданной жителями ДНР. На ней отмечены самые важные объекты и места Республики. Есть и «Выдающиеся люди Донбасса» — имена тех, кто прославил ДНР.

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