Подмосковье 13 мая 2023, 03:36 Открылась регистрация на подмосковный спортивный турнир «Кубок Губернатора» Unsplash

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Стартовала регистрация на спортивные подмосковные соревнования «Кубок Губернатора», сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. В программу события включены турниры по 19 дисциплинам, соревнования будут проходить до сентября.

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, Кубок станет самым масштабным спортивным мероприятием в регионе. Событие покажется интересным не только для участников, но и для зрителей.

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В соревнованиях могут выступать профессиональные спортсмены и любители в возрасте от семи лет. «Кубок Губернатора» пройдет в три этапа: муниципальный (май — июнь), региональный (июль — август) и финальный (август — сентябрь).

Участники смогут побороться за победу в таких видах спорта, как гандбол, волейбол, баскетбол 3×3, футбол и настольный теннис. Для борцов будут проведены турниры по боксу, дзюдо, ММА, греко-римской и вольной борьбе, самбо и джиу-джитсу. Кроме того, свои силы на соревнованиях проявят легкоатлеты, танцоры в акробатическом рок-н-ролле, пловцы, гимнасты, велосипедисты на маунтинбайках и ВМХ, тяжелоатлеты и шахматисты.

Также в программу соревнований включены виды спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Состоятся турниры для участников с нарушением слуха, зрения, интеллектуальных способностей и опорно-двигательного аппарата.

Обязательным условием для участия является наличие у спортсмена постоянной или временной регистрации на территории Московской области. Если у атлета нет прописки в регионе, то к участию также допускаются желающие, которые числятся в любых учреждениях спортивной подготовки или образовательные организациях на территории Подмосковья. Зарегистрироваться на Кубок можно до 1 июня 2023 года на сайте события.

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