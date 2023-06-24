Подмосковье 24 июня 2023, 11:47 «Главное — сохранять единство». Воробьев объяснил принятые меры безопасности в Подмосковье Губернатор Воробьев объяснил причины режима КТО и усиления безопасности в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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В Московской области ввели режим КТО для сохранения стабильности и безопасности, чтобы не поддаваться на провокации и не допустить внутреннего разлома, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Решение об этих мерах он объяснил в своем Telegram-канале.

«Мы все слышали обращение президента. В тот момент, когда вся страна должна работать на одну задачу, очень важно быть вместе, не поддаваться на провокации», — подчеркнул губернатор.

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Воробьев обратил внимание, что в то время, когда российские военные сражаются за правду и справедливость, все остальное население страны не должно их подвести.

«Нужно сохранить стабильность и безопасность, принимать спокойные и взвешенные решения», — указал он.

Глава Подмосковья объяснил, что режим КТО, который ввели в регионе, предусматривает дополнительное усиление на дорогах, а также повышенное внимание ко всем стратегически важным объектам.

«Также нам пришлось на неделю отложить проведение выпускных вечеров в школах и отменить другие массовые мероприятия», — добавил он.

Губернатор призвал отнестись с пониманием к этим мерам. Все службы в настоящее время работают в полном объеме, отметил Воробьев.

«Самое главное сохранять единство. И быть вместе с нашим президентом!» — заключил он.