24 июня 2023, 11:47
«Главное — сохранять единство». Воробьев объяснил принятые меры безопасности в Подмосковье
Губернатор Воробьев объяснил причины режима КТО и усиления безопасности в Подмосковье
В Московской области ввели режим КТО для сохранения стабильности и безопасности, чтобы не поддаваться на провокации и не допустить внутреннего разлома, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Решение об этих мерах он объяснил в своем Telegram-канале.
«Мы все слышали обращение президента. В тот момент, когда вся страна должна работать на одну задачу, очень важно быть вместе, не поддаваться на провокации», — подчеркнул губернатор.
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Воробьев обратил внимание, что в то время, когда российские военные сражаются за правду и справедливость, все остальное население страны не должно их подвести.
«Нужно сохранить стабильность и безопасность, принимать спокойные и взвешенные решения», — указал он.
Глава Подмосковья объяснил, что режим КТО, который ввели в регионе, предусматривает дополнительное усиление на дорогах, а также повышенное внимание ко всем стратегически важным объектам.
«Также нам пришлось на неделю отложить проведение выпускных вечеров в школах и отменить другие массовые мероприятия», — добавил он.
Губернатор призвал отнестись с пониманием к этим мерам. Все службы в настоящее время работают в полном объеме, отметил Воробьев.
«Самое главное сохранять единство. И быть вместе с нашим президентом!» — заключил он.
Андрей Воробьев
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