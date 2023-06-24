Подмосковье 24 июня 2023, 14:40 Губернатор Воробьев объяснил принятые меры безопасности в Подмосковье

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Режим КТО ввели в Подмосковье для сохранения стабильности и безопасности, чтобы не поддаваться на провокации и не допустить внутреннего разлома, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Решение об этих мерах он объяснил в своем Telegram-канале.

«Мы все слышали обращение президента. В тот момент, когда вся страна должна работать на одну задачу, очень важно быть вместе, не поддаваться на провокации», — подчеркнул губернатор.

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Глава региона призвал отнестись с пониманием к этим мерам. Все службы в настоящее время работают в полном объеме.