2019-й стал для Коломенского городского округа годом развития. Газифицировали села, отремонтировали детский сад, закупили новое оборудование для больниц. Итоги подвел глава муниципалитета Денис Лебедев.

Покупка угля, дров и бесконечные хлопоты с печью — об этом жительница села Коробчеево Ирина Никитина теперь только вспоминает. Русская печь — только для горожан экзотика, а вот сельчане не понаслышке знают, что это такое. Трудности местных жителей прекратились в один момент благодаря газификации села.

«Мы забыли о том, что такое топить печь, выносить уголь, колоть дрова. В доме все время тепло, и утром не просыпаешься, стуча зубами от холода. Газ нам дал комфорт цивилизованной, нормальной жизни», — сказала жительница села Коробчеево Ирина Никитина.

Источник фото: телеканал «360»

Газификация села оказалась непростым проектом. Документацию сделали еще в 2017 году. А вот реализовать идею получилось только спустя два года. За четыре месяца специалисты проложили газопровод и подключили дома. Всего за прошлый год в округе газифицировали четыре населенных пункта.

Источник фото: телеканал «360»

Еще отремонтировали детский сад. Он долгое время был закрыт, его признали аварийным. За 50 лет там ни разу не было капитального ремонта. Вдохнула новую жизнь в садик губернаторская программа «Образование Подмосковья». Рабочие отстроили объект заново. Они заменили кровлю и коммуникации, отремонтировали бассейн, фасад и благоустроили территорию.

«Сделали душевые кабины, сушильные помещения. Дети с радостью пять дней в неделю посещают занятия в нашем бассейне после капремонта», — отметила заведующая детским садом Анна Рагулина.

Об итогах работ за прошлый год в Коломенском округе рассказал его глава Денис Лебедев. Он заявил, что 2019-й стал годом развития. Были запущены три станции очистки, в оборот ввели три тысячи гектаров земли. А в больницы и поликлиники поступило новое медицинское оборудование.

«Новый рентген-аппарат установили в Сергиевской поликлинике. Офтальмологическую камеру получило глазное отделение, новое оборудование для больных с острым нарушением мозгового кровообращения и система ультразвукового исследования поступили в эндоскопическое отделение», — сообщил глава Коломенского г. о. Денис Лебедев.

Источник фото: телеканал «360»

А реализация четырех инвестпроектов в Коломне даст 300 новых рабочих мест. В деревне Щурово начнется ремонт стадиона, преобразится Михайловская набережная, будет модернизировано 16 водозаборных узлов.

В работе местных властей поучаствовали и сами жители. Они рассказали, что, по их мнению, является главной задачей для улучшения города. Выездные встречи, приемы граждан и голосование на портале «Добродел» не прошли даром.

«Сегодня у всех должно быть понимание, что чуткая власть — это в первую очередь слышать людей и ставить их потребности в приоритет», — подчеркнул зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. И Денис Лебедев в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне вручил ветеранам и труженикам тыла юбилейные медали. Всего такие награды получат почти 1,5 тысячи жителей Коломны.