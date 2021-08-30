Главное родительское собрание прошло в Подмосковье перед 1 сентября. Видео

Уже через два дня у школьников начнется новый учебный год. О том, какие изменения ждут детей, рассказали министр образования Московской области Илья Бронштейн и начальник УГИБДД Подмосковья, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов. «360» вел прямую трансляцию главного родительского собрания.

Учеба начнется 1 сентября в очном формате. В Московской области около миллиона учеников в новом учебном году сядут за парты. Более 100 тысяч из них пойдут в первый класс.

Перед праздничными линейками все здания обследуют сотрудники МВД. Особое внимание уделят подходам и подъездам к образовательным учреждениям. Сотрудники МТДИ и ГИБДД уже проверили более 1,5 тысячи пешеходных переходов. Обновили разметку, дорожные знаки, установили «лежачих полицейских» и отремонтированы тротуары.

Всего в Московской области детей примет 1260 школ. К уже имеющимся школам прибавится 22 новые. Еще 12 школ откроется после капитального ремонта. Все учебные заведения полностью готовы к приему учеников. На входе у учеников будут измерять температуру.

Также в регионе было начато строительство 25 новых школ. До конца года 10 школ планируют ввести в девяти городских округах: Истре, Луховицах, Красногорске, Можайске, Люберцах, Щелкове, Пушкинском, Подольске и Павловском Посаде.