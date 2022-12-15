Подмосковье 15 декабря 2022, 14:59 «Главное — результаты детей». Вице-губернатор Подмосковья Каклюгина — о целях работы в образовании Вице-губернатор Подмосковья Каклюгина назвала образование любимой сферой

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Образование выделила из всех сфер своей работы вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. В беседе с «360» она подчеркнула, что получает большое удовольствие, когда подмосковные школьники получают высокие оценки на Олимпиадах или проходят на бюджетные отделения в крупнейшие вузы России.

Вице-губернатор отметила, что в правительстве Подмосковья она также отвечает за культуру, спорт, социальное развитие и цифровую инфраструктуру.

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«Надеюсь, что никого не обижу и скажу, что любимая сфера у меня образование. У нас в Московской области только миллион детей школьников и полмиллиона дошкольников. За все это я несу ответственность. Главное, это результаты детей, которые выигрывают олимпиады, поступают в вузы на бюджет. Их с каждым годом все больше», — заявила Каклюгина.

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Она отметила, что это показатель качества образования, которое дают школы Московской области. Вице-губернатор добавила, что нашла для себя работу по душе и получает большое удовольствие от того, что делает.

«Как говорил Конфуций: найди себе работу по душе и ты не будешь работать ни дня. Мне повезло», — добавила она.

Открытие новых школ и детских садов в Московской области продолжается. Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что в планах на следующий год открытие еще 70 образовательных учреждений

«38 новых школ на 26,5 тысячи мест появятся в 20 городских округах и 36 детских садов на девять тысяч мест — в 19 округах», — поделилась она.

Вице-губернатор отметила, что новые заведения появятся в муниципалитетах с самыми быстрорастущими жилыми районами.