Подмосковье 17 августа 2023, 20:47 «Главное — повысить качество жизни». Воробьев рассказал о строительстве и ремонте дорог в Подмосковье Воробьев: за 10 лет в Подмосковье отремонтировали и построили 191 дорогу Пресс-служба правительства Московской области

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За последние 10 лет при поддержке президента России и федерального правительства в Подмосковье построили и отремонтировали 191 дорогу общей протяженностью 1184 километра, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. В этот список также вошли ЦКАД и трасса М-11 «Нева».

«Мы создали транспортный каркас, что помогло улучшить сообщение с Москвой и инвестиционную привлекательность региона, но главное — повысить качество жизни жителей Подмосковья. На этом не останавливаемся», — заявил глава региона.

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Одной из приоритетных задач в регионе он назвал строительство съездов с Центральной кольцевой автодороги.

Ранее Андрей Воробьев сообщил об открытии девяти эстакад к запуску МЦД-3. Одну из них построили в Лесном Городке в мае.

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