17 августа 2023, 20:47
«Главное — повысить качество жизни». Воробьев рассказал о строительстве и ремонте дорог в Подмосковье
Воробьев: за 10 лет в Подмосковье отремонтировали и построили 191 дорогу
За последние 10 лет при поддержке президента России и федерального правительства в Подмосковье построили и отремонтировали 191 дорогу общей протяженностью 1184 километра, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. В этот список также вошли ЦКАД и трасса М-11 «Нева».
«Мы создали транспортный каркас, что помогло улучшить сообщение с Москвой и инвестиционную привлекательность региона, но главное — повысить качество жизни жителей Подмосковья. На этом не останавливаемся», — заявил глава региона.
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Одной из приоритетных задач в регионе он назвал строительство съездов с Центральной кольцевой автодороги.
Ранее Андрей Воробьев сообщил об открытии девяти эстакад к запуску МЦД-3. Одну из них построили в Лесном Городке в мае.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
Дороги
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