Обращение губернатора Московской области перекликается с посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Его основной посыл — это повышение уровня жизни наших граждан. Об этом заявил в беседе с «360» депутат Госдумы Максим Сураев.

Он отметил, что Андрей Воробьев озвучил основные направления, по которым в Московской области идет важная работа, начиная от здравоохранения и образования, общественных площадок и пространств, заканчивая экологией и переработкой мусора.

«Было интересно послушать по поводу медицины, благоустройства и очистки рек. Что будет делаться в сфере образования и такой чувствительной области, как дорожная инфраструктура. Ежегодное количество жителей в Московской области увеличивается, поэтому без скоростных магистралей регион начнет задыхаться. Это действительно динамичная и хорошая работа, которая здесь проводится», — заявил депутат.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья.

Среди тем, которые он поднял, были модернизация системы здравоохранения, в том числе расширение доступности диспансеризации, строительство новых дорог и ликвидация пробок путем изменения движения транспорта, запрет на возведение торговых центров в скверах и парках. Модернизация лифтов и газового оборудования в жилых домах. Возведение новостроек в Московской области будет вестись по новым правилам. В новых домах откажутся от мусоропроводов и ступеней на входе.

Каждый городской округ Московской области получит флагманскую школу. Преподаватели смогут обмениваться своими лучшими наработками, а ученики — достижениями.