Вопросы расселения аварийного жилья, ремонт школы и строительство детского сада обсудил губернатор Московской области Андрей Воробьев с работниками Луховицкого авиационного завода имени Воронина. Он подчеркнул, что все вопросы обязательно решат.

Андрей Воробьев пообещал, что на ближайшем заседании правительства он расскажет о планах по модернизации и ремонту школ и детских садов.

«Потому что с одной стороны избыточные мощности не нужны, а те, что востребованы, должны соответствовать духу времени. Давайте договоримся тогда, что по всем вопросам мы в один из понедельников публично вам ответим — и по аварийке, и по дольщикам, и по детскому саду», — заявил он.

Губернатор Подмосковья отметил, что такие встречи с работниками предприятий важны не только для обсуждения вопросов производства, но и для выяснения того, что беспокоит людей.

«Задача — все то, что мы сегодня услышали, исправить. И обеспечить перемены», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор рассказал, что руководство завода готовит большое расширение рабочего штата для работы над серийным производством пассажирского самолета Ил 114-300. Это воздушное судно полностью из отечественных материалов. Под реализацию этого проекта уже создано 50 новых рабочих мест. Сейчас ведется работа над строительством второй экспериментальной модели.

Глава Подмосковья добавил, что программа импортозамещения и организованная поддержка системных и градообразующих предприятий поможет адаптироваться к новым условиям и пройти этот этап с минимальными потерями.