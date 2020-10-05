В Электростали жители многоквартирного дома остались без газа. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал решить проблему, чтобы люди не чувствовали дискомфорт.

Зампред регионального правительства Евгений Хромушин пояснил, что сейчас специалисты подготавливают техническое решение.

«Мы договорились, что проектное решение будет до завтрашнего вечера. И строительному блоку дали ряд поручений отработать с застройщиками, чтобы они за свои средства профинансировали и непосредственно проектировали устройство этих систем для обеспечения нормальной работы дымоходов и колонок. <…> Я прошу наш строительный блок эту проблему с людей снять. До этого момента газ в доме включать нельзя», — сказал Хромушин. Он добавил, что стоимость решения определят 6 октября.

Хромушин напомнил про трагедию в Химках три года назад, когда угорели люди. Рисковать сейчас нельзя, надо проверить все спорные моменты.

«Соответственно, необходимо отработать с застройщиком мероприятия по компенсации проблемы, иначе газ пустить будет невозможно», — заявил зампред регионального правительства.

Врио главы городского округа Электросталь Инна Волкова заметила, что держит ситуацию под постоянным личным контролем.

«С жителями двух отключенных подъездов регулярно встречаемся и я, и мой заместитель главы по ЖКХ. Трое жителей отключенных подъездов принимают у нас участие во всех заседаниях штаба, где присутствуют и сотрудники прокуратуры», — сказала она.

Администрация организовала для жителей дома бесплатное горячее питание в кафе. Ежедневно талоны выдают на 35 квартир. Людям предоставили бесплатный доступ к муниципальной бане, чтобы они смогли вымыться. Чтобы оперативно информировать жителей о ходе работ и обратной связи, создан чат в мессенджере, куда включили представителей всех оставшихся без газа квартир.

Удлинение одного оголовка дымохода подъезда № 2 уже завершили. Благодаря этому газ пустили на пять квартир этого подъезда. Проектное решение для этого есть, все необходимые материалы закуплены, ведутся монтажные работы. Во второй подъезд дома планируется возобновить подачу газа 7 октября.

В третьем подъезде специалисты обследовали три оголовка дымоходов, чтобы принять и согласовать технологическое решение с городской инженерной службой. Организация, отвечающая за эксплуатацию газового оборудования, уже приступает к расчету пропускной способности канала. Идет закупка дефлекторов на дымоходы, начинается монтаж. Далее — пуск ресурса. Ориентировочно газ должны дать 7–8 октября.

Нужно максимально оказать содействие по всей помощи, которая нужна. <...> Максимальная задача — вернуть людей в квартиры уже с горячей водой и теплом. Чтобы они могли уже сами горячее питание на свой вкус себе готовить Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев поблагодарил Хромушина за участие в проблеме и заметил, что решить нужно и другие проблемы, в том числе заасфальтировать покрытый ямами двор. Губернатор поручил провести встречу с застройщиком, чтобы достичь «понятного результата».