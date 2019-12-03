Подольский уличный художник преображает родной город, разрисовывая стены домов, подъезды и даже детские площадки. Сегодня он преподал мастер-класс корреспонденту «360».

Перед самым началом импровизированного мастер-класса Илья сказал главное, о чем должен помнить каждый начинающий уличный художник.

«Проблема, что художники боятся многие испортить, но я всегда говорю — самое страшное, что ты потом можешь сделать, это перекрасить за свой счет стену, просто залить ее белой краской», — уверяет Илья.

Художником Илья себя именует, не стесняясь, и судя по качеству работ — абсолютно заслуженно. Хотя специально мастерству он нигде не учился.

«Да все на опыте, я в детстве только ходил в студию ИЗО, но ребенком мы там больше бесились, чем рисовали», — рассказывает Илья.

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Кстати, дома в столе у художника лежит диплом кадастрового инженера, поступил на эту специальность по совету родителей и от полного непонимания, что хочет сам.

«Я отучился хорошо, даже по профессии поработал, но настал тот день, когда ты приходишь на работу и понимаешь, что ты не в своей тарелке и вообще никак, и после этого решил поменять все в своей жизни и начал с нуля», — делится Илья.

Работал в рекламных агентствах, иллюстратором, дизайнером, прошел все, от и до. От того, что нужно делать руками — резать визитки, печатать, до того, чтобы создавать макеты Илья граффити-художник

Художник пошел по стопам своего деда. Тот был художником, дома было достаточно профессиональной литературы и то, что в детстве листалось в качестве развлечения — дало вот такие результаты.

Сегодня это одновременно хобби и бизнес с напарником Сергеем. За спиной — крупные и интересные проекты в Мурманске, Москве и области. Заказчики приходят сами, только и успевай креативить. Но самое главное, что известность дала возможность творить, управляющие компании, которые просят украшать дома, берут на себя все бумажные согласования, чтобы художников ничего не отвлекало.

«Вот допустим мы рисовали на трансформаторной подстанции здесь недалеко, там детская площадка, они говорят, сделайте нам что-то яркое и для детей, но не слишком детское. И мы начинали думать», — говорит Илья.

В планах у художников — своя мастерская, которую планируют открыть в переделанном гараже и мечта — разрисовать небоскреб. Пока в предложениях только фасад 16-этажного дома, что уже неплохо. Но главное, чтобы была возможность делать жизнь окружающих светлее и ярче, и чтобы красота оживала не только на уличных панно или страницах книг, но и в сердцах прохожих.