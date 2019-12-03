  • Главное — не бояться. Художник граффити в Подольске разрисовывает город, причем абсолютно легально

    03 декабря 2019, 17:48

    Анастасия Максимовских, Дмитрий Степанищев

    Подольский уличный художник преображает родной город, разрисовывая стены домов, подъезды и даже детские площадки. Сегодня он преподал мастер-класс корреспонденту «360».
    Главное — не бояться. Художник граффити в Подольске разрисовывает город, причем абсолютно легально

    Перед самым началом импровизированного мастер-класса Илья сказал главное, о чем должен помнить каждый начинающий уличный художник.

    «Проблема, что художники боятся многие испортить, но я всегда говорю — самое страшное, что ты потом можешь сделать, это перекрасить за свой счет стену, просто залить ее белой краской», — уверяет Илья.

    Главное — не бояться. Художник граффити в Подольске разрисовывает город, причем абсолютно легально | Изображение 1

    Художником Илья себя именует, не стесняясь, и судя по качеству работ — абсолютно заслуженно. Хотя специально мастерству он нигде не учился.

    «Да все на опыте, я в детстве только ходил в студию ИЗО, но ребенком мы там больше бесились, чем рисовали», — рассказывает Илья.

    Главное — не бояться. Художник граффити в Подольске разрисовывает город, причем абсолютно легально | Изображение 2

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    Кстати, дома в столе у художника лежит диплом кадастрового инженера, поступил на эту специальность по совету родителей и от полного непонимания, что хочет сам.

    «Я отучился хорошо, даже по профессии поработал, но настал тот день, когда ты приходишь на работу и понимаешь, что ты не в своей тарелке и вообще никак, и после этого решил поменять все в своей жизни и начал с нуля», — делится Илья.

    Работал в рекламных агентствах, иллюстратором, дизайнером, прошел все, от и до. От того, что нужно делать руками — резать визитки, печатать, до того, чтобы создавать макеты

    Ильяграффити-художник

    Художник пошел по стопам своего деда. Тот был художником, дома было достаточно профессиональной литературы и то, что в детстве листалось в качестве развлечения — дало вот такие результаты.

    Главное — не бояться. Художник граффити в Подольске разрисовывает город, причем абсолютно легально | Изображение 3

    Сегодня это одновременно хобби и бизнес с напарником Сергеем. За спиной — крупные и интересные проекты в Мурманске, Москве и области. Заказчики приходят сами, только и успевай креативить. Но самое главное, что известность дала возможность творить, управляющие компании, которые просят украшать дома, берут на себя все бумажные согласования, чтобы художников ничего не отвлекало.

    Главное — не бояться. Художник граффити в Подольске разрисовывает город, причем абсолютно легально | Изображение 4

    «Вот допустим мы рисовали на трансформаторной подстанции здесь недалеко, там детская площадка, они говорят, сделайте нам что-то яркое и для детей, но не слишком детское. И мы начинали думать», — говорит Илья.

    В планах у художников — своя мастерская, которую планируют открыть в переделанном гараже и мечта — разрисовать небоскреб. Пока в предложениях только фасад 16-этажного дома, что уже неплохо. Но главное, чтобы была возможность делать жизнь окружающих светлее и ярче, и чтобы красота оживала не только на уличных панно или страницах книг, но и в сердцах прохожих.