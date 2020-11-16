Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил собрать отзывы о работе медицинских организаций региона. Обратная связь должна быть как по ковидным госпиталям, так и по плановой помощи.

«Я на прошлой неделе посетил госпиталь в „Патриоте“. Мне было важно услышать мнения пациентов по методикам, протоколу лечения, наличию лекарств. Все это я увидел, и было очень приятно, что наши гражданские врачи работают в тесном результативном сотрудничестве с военными врачами», — заявил Воробьев на совещании с запредами.

Губернатор отметил, что создание новых коек — это полдела, важно также обеспечить пациентов качественным медицинским обслуживанием. Он спросил главу подмосковного Минздрава Светлану Стригункову, есть ли жалобы от пациентов.

«Разделить жалобы, которые мы видим от госпитализированных жителей, нельзя на медицинские и немедицинские организации. То есть поступают жалобы такого плана, как редко заходят медсестра или главный врач. Мы эту работу сейчас отлаживаем, контролируем», — ответила Стригункова.

Она пояснила, что в регионе работают специальные выездные группы, которые отслеживают, чтобы врачи дважды в неделю посещали амбулаторных пациентов. В больницах же медсестры должны три-четыре раза в день измерять температуру больных.

«Я хочу быть уверенным, что все те койки, которые мы создаем, работают на должном уровне. Я прошу вас врачам такую просьбу от меня передать. Мне нужна обратная связь. В „Патриоте"пациенты в разных боксах, средние и тяжелые, были благодарны врачам за то, что и анализы своевременно берут, и протоколы реализуют, и лекарства все есть, и питание организовано на должном уровне», — добавил Андрей Воробьев.

Губернатор посетит еще несколько больниц и госпиталей на этой неделе, чтобы проверить, насколько качественная помощь оказывается пациентам. Также глава региона попросил не требовать с главных врачей отчетов по привлеченным медикам.

«Я еще раз прошу вас: никаких отчетов главам по привлеченным врачам не надо. Наоборот если главы территорий ищут врачей и доставляют их в стационары для работы, это хорошо. Если главы требуют отчетов от главных врачей, это плохо», — уточнил Андрей Воробьев.

Стригункова пояснила, что в области сейчас не хватает волонтеров для работы в системе здравоохранения. Они нужны для доставки лекарств на дом, обслуживания данных и кол-центров.