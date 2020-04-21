В Домодедове волонтеры помогли местному детскому хоспису с уборкой. Такие акции добровольцы проводят здесь регулярно. На этот раз группа из десяти человек мыла окна и наружную часть здания.

В связи с пандемией у персонала хосписа элементарно нет лишних рук для подобной работы. Большинство сотрудников переведены на удаленку, а те, кто остались — продолжают работу непосредственно с маленькими пациентами.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда мы можем обеспечить людям работы на расстоянии друг от друга — мы делаем это сами. Но сейчас, учитывая средний возраст наших сотрудников, мы, конечно, вынуждены просить о помощи», — сказал заместитель главного врача детского хосписа Владимир Титов.

Источник фото: телеканал «360»

До наступления пандемии эти же добровольцы еще и встречались с пациентами. Но на этот раз пришлось обойтись без общения. В целях безопасности детей на время уборки перевели на второй этаж, а после ее завершения во всех комнатах организуют кварцевание. Так что дети точно ничем не заразятся.

Источник фото: телеканал «360»

«В нашей работе нет контакта. Если до коронавируса мы приезжали сюда с мероприятиями и контактировали с детками, общались с ними, то сейчас контакт полностью запрещен, чтобы они были в условиях полной безопасности», — сообщила руководитель местного отделения организации «Молодая Гвардия» в Домодедово Мария Шалыгина.

Источник фото: телеканал «360»

На этот раз волонтеры справились со своей работой всего за пару часов, но дальше — будет больше. Добровольцы и администрация хосписа поддерживают плотный контакт, и такие акции здесь будут организовывать по несколько раз за неделю.