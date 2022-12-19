Подмосковье 19 декабря 2022, 23:12 Главное архивное управление Московской области вспомнило историю Дня энергетика Главное архивное управление Подмосковья рассказало об электрификации Подмосковья Википедия

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Впервые День энергетика начали отмечать 22 декабря в 1966 году после издания Указа Президиума Верховного Совета СССР. Дату приурочили к утверждению Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) на VIII Всероссийском съезде Советов 1920 года.

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Позже, указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», дату перенесли на третье воскресенье декабря. Но 21 декабря 2015 года официальной датой Дня энергетика вновь стало 22 декабря. Такое решение приняло правительство России. Историю праздника и электрификации Подмосковья вспомнило Главное архивное управление региона.

Начало использования электроэнергии в Московской области относится к концу XIX века. Изначально электростанции строились для обеспечения энергией отдельных промышленных предприятий.

Так появились Каширская, Шатурская и Электрогорская гидроэлектростанции. Документы об их создании хранятся в Центральном государственном архиве Московской области.

Центральный государственный архив Московской области

Через старые бумаги и чертежи можно узнать не только этапы строительства объектов, но и технологию производства энергии.

Еще одним бесценным источником информации по истории развития энергетики не только в России, но и за рубежом, являются личные документы Героя Социалистического Труда Ивана Васильевича Комзина.

Центральный государственный архив Московской области

В них он рассказывал о формировании энергетической системы Советского Союза и африканских государств.

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