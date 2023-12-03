Подмосковье 03 декабря 2023, 21:15 Главная новогодняя елка зажглась в Пушкино Телеканал «360»

Читать 360tv в

Новогодним волшебством наполнился вечер в Пушкинском Центральном парке. Для детей и взрослых на центральной сцене организовали театрализованное представление с участием сказочных персонажей. Открытие зимнего сезона — это одно из самых ожидаемых событий для жителей и гостей городского округа. Невзирая на морозную погоду на площадке царило веселье и смех. На церемонию пришли целыми семьями.

«Я видела зверей здесь. С ними обнимались. Очень классно. Столько народу, столько впечатлений», — сообщила жительница Пушкино Анна Куденко.

Реклама

«Сегодня сказочное настроение не только у взрослых, но и у детей. Замечательно. Новогоднее настроение. Снежинки летят. Даже мороза не чувствуется. Хочется танцевать, петь и радоваться вместе с детьми», — заявила жительница округа Екатерина Ражева.

«Дети в восторге. Пляшут, танцуют. Очень рады, что в Пушкино есть такая возможность. Ждём Деда Мороза. Греемся, бегаем», — рассказала жительница Пушкино Татьяна Севринова.

Но долго ждать не пришлось. На оленьей упряжке Дед Мороз въезжает на площадь. И вот уже со сказочными героями, Снегурочкой и с гостями, главный волшебник зимы зажигает елку.

Главная зеленая красавица Пушкино украшена игрушками и гирляндами, а верхушка выполнена в виде Вифлеемской звезды. Новогоднее дерево возвышается над площадью Центрального парка более чем на 10 метров. Засверкало и все вокруг. В городе зажглись тысячи гирлянд. Появились и новые световые конструкции в виде сказочных деревьев и аркад.

«Новый год — это время, когда сбываются все мечты. Когда мы можем побыть вместе со своими близкими и прекрасно провести время. Сегодня мы открыли этот замечательный праздник. Сегодня приехал Дед Мороз и торжественно включил эту замечательную елку, которая находится за моей спиной», — заявил глава муниципалитета Максим Красноцветов.

Эпилогом празднования стало незабываемое огненное шоу в честь зажжения главной ёлки. Открытие зимнего сезона прошло на нескольких площадках городского округа. Новогодние елки включились по всем городам: Пушкино, Ивантеевка и Красноармейск. Везде гостей праздника ждала арт-ярмарка, мастер-классы, театральное представление и концерты. Праздничные мероприятия по всему округу посетило более пяти тысяч жителей — каждый был погружен в предновогоднюю сказку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».