Главная новогодняя елка родом из Подмосковья. Она украсит Соборную площадь 15 декабря

Главную елку страны срубили в Можайском городском округе. Из Подмосковья праздничное дерево приедет на Соборную площадь Московского Кремля 15 декабря.

Источник фото: телеканал «360»

По традиции в честь рубки ели устроили праздник. В нем участвовали жители соседних деревень. Гостей развлекали аниматоры. Для детей устроили мастер-классы по изготовлению игрушек, танцы и хороводы. А чтобы никто не замерз, всех поили чаем и кормили на полевой кухне.

Перед рубкой ко всем пришедшим обратились заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента Анатолий Кочанов и зампред правительства — министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

«Хочу вас поздравить от имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Подмосковье — это родина главной елки страны. Так всегда было и так всегда будет. И с таких дней, как сегодня, мы всегда начинаем отсчет новогодних праздников», — отметил Куракин.

Специалисты выбирали главную елку страны из 12 претенденток. Комиссия после осмотра остановилась на ели из Бородинского лесничества. Дереву 90 лет, его высота 25 метров, а размах ветвей у основания равен примерно шести метрам.

Источник фото: телеканал «360»

Елка соответствует всем требованиям, главное из них — дерево пирамидальной формы.

Новогодняя красавица приедет в Москву на автопоезде 15 декабря. Ее торжественно завезут в Кремль через Спасские ворота.

«Елка будет стоять на Соборной площади в Кремле. <…> Этот год — год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, кроме того, у нас год народных промыслов. Игрушки для елки будут в стиле народных промыслов — матрешки, шарики, лампочки. Будет очень красивая елка», — уточнил Анатолий Кочанов.

Часть игрушек для елки сделают учащиеся Суриковского училища. Ель будет украшать Соборную площадь до середины января, а после демонтажа из нее сделают сувениры.