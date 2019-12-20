Главная елка Протвина откроется 25 декабря театрализованным представленим

Главная городская елка появилась на центральной площади наукограда Протвино. Ее торжественно откроют на следующей неделе театрализованным представлением. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Предстоящие новогодние праздники Протвино встретит с полноценной и красивой 12-метровой елкой у ДК «Протон». Дело в том, что в последние годы наукограду не очень везло с новогодним символом — то на площади Алеева появлялась старая неказистая ель, то вовсе общипанная, которую пришлось экстренно заменять.

В конце ноября 2019 года мэрия объявила тендер на покупку нового новогоднего дерева. За него муниципалитет был готов заплатить 744,3 тысячи рублей. Но на аукционе развернулась нешуточная борьба за лот между двумя поставщиками, и цену удалось снизить вдвое.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Временно исполняющий обязанности главы Протвина Кирилл Бабыкин уточнил, что новая городская елка с ограждением обошлась муниципалитету в 366 тысяч рублей. Ее нарядили игрушками и гирляндой, на верхушке появилась звезда.

«Судя по комментариям в соцсетях, жители деревом довольны. Но есть и те, кто выставляет претензии! Главная из них — отсутствие снега. Хорошо понимаю юмор протвинцев, но в этой ситуации нам остается только ждать», — рассказал Кирилл Бабыкин.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Протвинка Екатерина Давыдова новой елочке очень обрадовалась: «Наконец-то город дождался новую елку! Очень красивая и пушистая красавица. Я ее уже сходила пощупала — веточки как натуральные!»

Открытие главной городской елки состоится 25 декабря театрализованным представлением «Новогодние приключения Маши и Вити», на которое приглашаются все желающие.

Новогодняя ярмарка в этом году откроется у ТЦ «Слава». А елочные базары запланировано открыть по трем адресам. Начальник сектора потребительского рынка и услуг населению Татьяна Зиберева уточнила, что елки можно будет купить на базаре по улице Победы в районе дома № 7, базаре по улице Ленина в районе дома № 7 и на базаре, который откроется на Лесном бульваре рядом с магазином «Пятерочка». На частных территориях елочные базары рекомендовано организовать ТЦ «Слава» и ТЦ «Лабиринт». Торговля живыми новогодними деревьями стартует 24 декабря.

Пиротехнику начнут продавать с 20 декабря в строго определенных местах. Татьяна Зиберева особо подчеркнула, что места продажи пиротехнических изделий в обязательном порядке согласовываются с органами Госпожнадзора. «Они уже определены. На сегодняшний день заявлено пять мест — это нестационарные объекты, то есть киоски», — добавила начальник сектора потребительского рынка и услуг населению.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

На территориии городского округа Протвино этой зимой начнут работать три катка: у дворца спорта «Импульс», на стадионе «Протва» и по адресу улица Гагарина, дом № 8. Стоимость билета для взрослых — 100 рублей, для детей и студентов — 50 рублей. Откроется и прокат коньков. Осталось дождаться морозной погоды, чтобы специалисты могли начали работы по заливке катков.