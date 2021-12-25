Главная елка и резиденция Деда Мороза были открыты в Щелкове

Открытие новогодней елки и резиденции Деда Мороза состоялось в Щелкове 25 декабря. Перед собравшимися зрителями выступили артисты городского театра. Зрители вместе с Красной Шапочкой и Снегурочкой, героями из мультфильма «Простоквашино» и Снеговиком, пытались угомонить голодных волков, которые украли подарки.

«Суперклассное настроение. Очень прямо. Новогоднее чувствуется. Благодаря артистам хочется приближения праздника еще больше», — поделилась впечатлениями от представления местная жительница Анастасия Москаленко.

Также на площади с елкой будет открыта новогодняя ярмарка, она будет работать до 9 января.

Напомним, городской округ Щелково стал лидером рейтинга муниципалитетов Московской области по итогам 2021 года.