Важное 04 декабря 2023, 18:27 Главную для Подмосковья детскую больницу достроят летом 2024 года — Андрей Воробьев Губернатор Воробьев: детскую больницу в Красногорске достроят летом 2024 года Пресс-служба губернатора Московской области

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Главный детский госпиталь Подмосковья достроят к июню следующего года, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Продолжается активный набор врачей, преимущественно по узким и уникальным специальностям.

Это будет самая многопрофильная в Московской области детская больница с 18 ключевыми отделениями.

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«Мы получили поддержку нашего президента. Для нас это было критически важно, поскольку прежде в Подмосковье отдельного многопрофильного детского госпиталя не было. Наша задача — сдать его к 1 июня», — сообщил губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Трудоустроят около 500 высококлассных специалистов, которые смогут работать на новейшем оборудовании. Вместе с тем наймут около двух тысяч сотрудников среднего медицинского персонала.

У нас в Подмосковье 18 подразделений медицинских колледжей. Мы очень надеемся, что талантливые ребята придут работать и туда. Андрей Воробьев

По льготной программе некоторым категориям специалистов предоставят жилье, чтобы они могли комфортно добираться до работы.

Пресс-служба губернатора Московской области

«Этот госпиталь очень долгожданный. Стараемся сделать все, чтобы к 1 июня его запустить», — подытожил Воробьев.

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