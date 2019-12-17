Мастерски вяжет и песни поет. Главная бабушка страны Галина Стаханова встретилась с пенсионерами «Активного долголетия»

Кто только не вязал варежки с подмосковными пенсионерами, участниками проекта «Активное долголетие»! Например, актеры Виктор Логинов и Татьяна Васильева. Теперь настала очередь артистки Галины Стахановой.

Долгожданный гость в Серпухове — актриса Галина Стаханова. В просторной тунике, с аккуратным пучком главная экранная бабушка страны приехала в гости к участникам программы «Активное долголетие». Звезда фильма «Елки», сериалов «Воронины» и «Универ» решила тоже связать варежки.

С пенсионерами актриса была на одной волне — и песни пела, и вязать оказалась мастерица. Петли она набирала сосредоточенно и уверенно — не только на варежки, но и на что-то большое могло хватить.

Источник фото: телеканал «360»

Пока Галина Стаханова вязала, поклонники дарили ей цветы. Женщине такое внимание было приятно.

«Ой, я помолодела лет на сорок! Спасибо!» — благодарила Галина Стаханова.

Источник фото: телеканал «360»

Актриса призналась, что в перерывах между съемками играет в компьютерные игры, но и вязание ей не чуждо. А вообще, по словам артистки, секрет долголетия заключается не в вязании и даже не в скандинавской ходьбе, а в общении.

«Пусть встречаются, пусть обещаются — в этом жизнь! Я вот, знаете, дома сижу с внучкой, сил моих нет! А на передачу схожу, и сразу бодрость какая-то появляется, даже дочь замечает!» — поделилась актриса.

Источник фото: телеканал «360»

А за соседним столом работала жительница Пущина Наталья Касьянова. Она владеет спицами на высшем уровне и приехала поделиться опытом. У нее сейчас гастроли по городам Подмосковья, поэтому женщина уже перезнакомилась со всеми звездами и теперь мечтает о новых встречах.

«Мы считаем, что мы не такие старые, и даже бабушками себя не считаем. Я бы, конечно, хотела пообщаться и познакомиться с творчеством рэпера Элджея», — отметила пенсионерка, участница проекта «Активное долголетие» Наталья Касьянова.

Наталья Касьянова уверена, что музыкант не откажется от пары варежек. А эту встречу все участники будут вспоминать еще долго.