Подмосковье 25 декабря 2023, 14:13 Главгосстройнадзору Подмосковья исполнилось 30 лет Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Московской области отметил 30-летие. Губернатор региона Андрей Воробьев объявил коллективу благодарность за большой вклад в развитие строительного комплекса. Также сотрудников отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

«Уже много лет Главгосстройнадзор достойно справляется со всеми вызовами, ведомству ежегодно переходят новые обязательства и направления: контроль в сфере долевого строительства, координация контрольно-надзорной деятельности, Центр содействия строительству. Это говорит о том, что стройнадзору доверяют», — рассказал первый зампред правительства области Максим Фомин.

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Также коллектив поздравил с круглой датой руководители министерств, профильных комитетов.

«Достигнутые нами успехи стимулируют нас к новым победам, мы постоянно эволюционируем и развиваемся. За этими процессами стоит то, ради чего мы все работаем: комфорт и благополучие жителей Московской области», — сообщил руководитель ведомства Артур Гарибян.

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