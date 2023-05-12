Подмосковье 12 мая 2023, 02:25 Подмосковный Главгосстройнадзор вышел в финал Всероссийского конкурса лучших кадровых практик Unsplash

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Главное управление строительного надзора Московской области выступит в финале Всероссийского конкурсе Минтруда РФ «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления» в номинации «Информатизация и автоматизация кадровых процессов». Подмосковное ведомство представило проект «Чат-бот тестирование».

Региональный Главгосстройнадзор использует чат-бот для тестирования кандидатов на вакансии с 2021 года. Система позволяет проводить онлайн-опросы и получать итоговые отчеты. Инструментов воспользовались более 500 человек, что значительно сэкономило время сотрудников кадровой службы и претендентов на работу.

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Управление участвует в конкурсе впервые и является единственным органом исполнительной власти, представляющий Подмосковье в этом году. Заключительный этап состязания и награждение победителей и призеров пройдет в очном формате 26 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил центр «Изобретариум» в Реутове. Его воспитанники уже несколько лет делают первые уверенные шаги на пути к большой науке.

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