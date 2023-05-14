Подмосковье 14 мая 2023, 01:30 Подмосковный Главгосстройнадзор присоединился к акции «Лес Победы» в Пушкино Главгосстройнадзор МО

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Представители Главного управления строительного надзора Московской области приняли участие в акции «Лес Победы». Специалисты совместно с подведомственными организациями «Мособлстройцнил» и «СтройЭксперт» высадили деревья на центральной площадке проекта в селе Ельдигино городского округа Пушкино.

Сотрудники Главгосстройнадзора укоренили порядка 300 саженцев сосны обыкновенной. Участники акции использовали для работ лопаты и мечи Колесова.

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Кроме того, на мероприятии работала полевая кухня и звучала живая музыка. Всего на площадку планируют посадить около 26 тысяч деревьев.

Ранее принять участие в акции «Лес Победы» жителям предложил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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