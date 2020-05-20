    20 мая 2020, 18:28

    Главгосстройнадзор проверил соблюдение санитарных требований на 254 объектах Подмосковья

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Главгосстройнадзор продолжает ежедневный мониторинг, в ходе которого проверяет выполнение застройщиками стандарта организации работ на строительных площадках в целях недопущения распространения COVID-2019. Инспекторский состав уже проверил 254 объекта.
    Главгосстройнадзор проверил соблюдение санитарных требований на 254 объектах Подмосковья | Изображение 1

    На сегодняшний день в ведомство поступило 757 уведомлений о готовности возобновить работы. На 334 стройплощадки застройщики уже вернулись. Из них 178 — жилого назначения, 63 — социального, 93 — нежилого.

    Главгосстройнадзор проверил соблюдение санитарных требований на 254 объектах Подмосковья | Изображение 2

    Напомним, что в ходе рейдов сотрудники подмосковного Стройнадзора проверяют требования стандарта и заносят данные в чек-листы, на основе которых формируется индекс COVID-безопасности каждого объекта. Завершение формирования окончательных данных запланировано на конец недели.

    Главгосстройнадзор проверил соблюдение санитарных требований на 254 объектах Подмосковья | Изображение 3

    «Сейчас на наших сотрудниках большая нагрузка и ответственность, выехать и проверить необходимо каждый объект. Проверки проходят в условиях производственных процессов, когда строительство уже возобновлено. Подчеркну, что сейчас застройщики обязаны следить не только за темпом и качеством работы, но и за здоровьем каждого сотрудника», — прокомментировал начальник Главгосстройнадзора МО Артур Гарибян.

    Главгосстройнадзор проверил соблюдение санитарных требований на 254 объектах Подмосковья | Изображение 4