Главгосстройнадзор проверил соблюдение санитарных требований на 254 объектах Подмосковья

На сегодняшний день в ведомство поступило 757 уведомлений о готовности возобновить работы. На 334 стройплощадки застройщики уже вернулись. Из них 178 — жилого назначения, 63 — социального, 93 — нежилого.

Напомним, что в ходе рейдов сотрудники подмосковного Стройнадзора проверяют требования стандарта и заносят данные в чек-листы, на основе которых формируется индекс COVID-безопасности каждого объекта. Завершение формирования окончательных данных запланировано на конец недели.

«Сейчас на наших сотрудниках большая нагрузка и ответственность, выехать и проверить необходимо каждый объект. Проверки проходят в условиях производственных процессов, когда строительство уже возобновлено. Подчеркну, что сейчас застройщики обязаны следить не только за темпом и качеством работы, но и за здоровьем каждого сотрудника», — прокомментировал начальник Главгосстройнадзора МО Артур Гарибян.