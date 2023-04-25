Подмосковье 25 апреля 2023, 17:53 Новый цех металлических изделий построят в Подмосковье до конца года Главгосстройнадзор МО

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Строительство цеха металлических изделий завода «Тонар» проверили в Подмосковье. Завершить работы планируют в конце 2023 года.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре, стройплощадку проверили при помощи квадрокоптера.

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«Тонар» — это крупнейший производитель прицепной и полуприцепной техники. Завод стал единственным в России, где производят самосвалы и автопоезда повышенной грузоподъемности. В новом цехе будут выпускать комплектующие для тормозных систем.

Окончание строительства запанировано на четвертый квартал 2023 года.

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