Подмосковье 14 февраля 2023, 19:28 Главгосстройнадзор провел более 170 проверок в Химках в 2022 году

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В Главгосстройнадзоре Подмосковья рассказали о работе с администрацией Химок в прошлом году. Инспекторы ведомства провели более 170 проверок, рассказали в пресс-службе ведомства.

В Стройнадзоре уточнили, что в 2023 году в Химках завершат строительство восьми домов в ЖК «Митино Дальнее» — четыре дома будут сданы в августе, еще четыре — в ноябре 2023 года. В ЖК «Белый город» будут достроены 72 дома, из них 24 планируется сдать в сентябре, еще 48 — в ноябре 2023 года.

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Дольщикам ЖК «Ивакино Парк» выплатят компенсацию, ее получат 211 человек.

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«Мы тесно сотрудничаем в сфере выявления и приведения в соответствие „самостроя“, следим за безопасностью стройплощадок и прилагаем совместные усилия по выполнению задачи губернатора Московской области Андрея Воробьева — свести количество проблемных объектов к нулю до конца 2023 года», — сказал Дмитрий Волошин.

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