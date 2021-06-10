Главгосстройнадзор проведет видео-конференц-связь с жителями Павловского Посада

Сотрудники отдела № 12 Главного управления государственного строительного надзора Московской области пообщаются с жителями городского округа Павловский Посад. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В общественной приемной исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад состоится прием граждан», — говорится в сообщении. Встреча пройдет 11 июня, с 10:00 до 13:00. Ее проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством № 12 Главгосстройнадзора Московской области. Прием организуют по телефону и видео-конференц-связи по адресу: город Павловский Посад, площадь Революции, дом 4.