Подмосковье 15 ноября 2022, 12:09 Главгосстройнадзор принял участие в конференции в Москве

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Главгосстройнадзор принял участие в конференции Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительства Москвы. Работу подведомственных учреждений высоко оценил замглавы МинЖКХ России Сергей Музыченко.

МособлстройЦНИЛ — это подведомственная Главгосстройнадзору организация. Она регулярно сотрудничает с коллегами из столицы в сфере испытания при строительно-монтажных работах. Сотрудники повышают квалификацию на базе московского ЦЭИИС и постоянно обмениваются опытом.

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Замглавы министерства строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко отметил работу учреждения как достойную альтернативу строительному контролю на объектах.

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Ранее зампред правительства Анна Кротова сообщила о планах освещения дорог в Подмосковье. Так, уже более тысяч участков стали светлее за осень. Об этом она доложила губернатору региона Андрею Воробьеву на заседании правительства.