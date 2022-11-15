15 ноября 2022, 12:09
Главгосстройнадзор принял участие в конференции в Москве
Главгосстройнадзор принял участие в конференции Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительства Москвы. Работу подведомственных учреждений высоко оценил замглавы МинЖКХ России Сергей Музыченко.
МособлстройЦНИЛ — это подведомственная Главгосстройнадзору организация. Она регулярно сотрудничает с коллегами из столицы в сфере испытания при строительно-монтажных работах. Сотрудники повышают квалификацию на базе московского ЦЭИИС и постоянно обмениваются опытом.
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Замглавы министерства строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко отметил работу учреждения как достойную альтернативу строительному контролю на объектах.
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Ранее зампред правительства Анна Кротова сообщила о планах освещения дорог в Подмосковье. Так, уже более тысяч участков стали светлее за осень. Об этом она доложила губернатору региона Андрею Воробьеву на заседании правительства.
Строительство
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