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    16 ноября 2021, 16:08

    Главгосстройнадзор предложил застройщикам Подмосковья внедрить умную систему проверок

    Главгосстройнадзор: застройщикам Подмосковья предложил вести онлайн-журналы работ

    Наза Салех Захи

    Главгосстройнадзор захотел внедрить на постоянной основе для застройщиков Московской области онлайн-журнал выполненных работ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

    Главгосстройнадзор предложил застройщикам Подмосковья внедрить умную систему проверок

    «В августе мы предложили двум крупным застройщикам протестировать новый формат заполнения общего журнала работ. Новая система уже показала свою эффективность», — рассказал министр Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

    Преимуществом является то, что документ невозможно испортить или потерять, не нужно куда-то ходить для регистрации журнала, также инспектор и застройщик получат круглосуточный онлайн-доступ к документу. Кроме того, работа в журнале прозрачна — в нем нельзя незаметно изменить записи, все исправления увидят инспектор Главгосстройнадзора и другие участники строительства.

    «Сегодня онлайн-журналы — это эффективная фиксация событий на стройке, простая запись всех процессов прямо на ходу, с мобильного устройства и, самое главное, надежная сохранность всех записей журнала в случае возникновения споров и претензий», — констатировал Гарибян.

    Чтобы получить онлайн-журнал, нужно заполнить титульные листы и отправить запрос на регистрацию в Главгосстройнадзор.