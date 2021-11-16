Главгосстройнадзор предложил застройщикам Подмосковья внедрить умную систему проверок

Главгосстройнадзор захотел внедрить на постоянной основе для застройщиков Московской области онлайн-журнал выполненных работ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В августе мы предложили двум крупным застройщикам протестировать новый формат заполнения общего журнала работ. Новая система уже показала свою эффективность», — рассказал министр Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Преимуществом является то, что документ невозможно испортить или потерять, не нужно куда-то ходить для регистрации журнала, также инспектор и застройщик получат круглосуточный онлайн-доступ к документу. Кроме того, работа в журнале прозрачна — в нем нельзя незаметно изменить записи, все исправления увидят инспектор Главгосстройнадзора и другие участники строительства.

«Сегодня онлайн-журналы — это эффективная фиксация событий на стройке, простая запись всех процессов прямо на ходу, с мобильного устройства и, самое главное, надежная сохранность всех записей журнала в случае возникновения споров и претензий», — констатировал Гарибян.

Чтобы получить онлайн-журнал, нужно заполнить титульные листы и отправить запрос на регистрацию в Главгосстройнадзор.