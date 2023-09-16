Подмосковье 16 сентября 2023, 19:20 Главгосстройнадзор получил полномочия по выдаче документов на возведение соцобъектов в Подмосковье Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

Главное управление строительного надзора Московской области теперь будет выдавать документы, связанные с возведением социальных объектов в регионе, — от начала работ до сдачи. Ранее этим занималось региональное Минжилполитики.

О присуждении полномочий Главгосстройнадзору указано в постановлении губернатора Подмосковья от 14 сентября 2023 года № 281-ПГ «О системе и структуре исполнительных органов Московской области».

Реклама

Ведомство будет выдавать акты при строительстве школ, поликлиник, детских садов, котельных, магазинов и других объектов.

К 1 сентября самую большую школу Подмосковья открыли в Одинцове — теперь это современное пространство для 2,2 тысячи ребят. Старт учебному году в ней дали Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».