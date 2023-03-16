Подмосковье 16 марта 2023, 17:38 Главгосстройнадзор Подмосковья взял под контроль еще 94 объекта

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Еще 94 здания начали строить в Подмосковье под контролем Главгосстройнадзора. Это дома, заводы, склады и другие объекты в 28 городских округах.

Как сообщили в ведомстве, в регионе началось строительство 19 жилых домов, 19 складов, 16 заводов, шести торговых центров, пяти котельных и пяти очистных сооружений. Большинство из них находятся в Одинцове, Красногорске и Подольске.

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В прошлом году под контролем Главгосстройнадзора началось строительство 583 объектов, это почти на треть больше, чем годом ранее.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

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