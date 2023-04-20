Подмосковье 20 апреля 2023, 05:29 Главгосстройнадзор Подмосковья разработал цифровую защиту дольщиков от недобросовестных застройщиков Главгосстройнадзор МО

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Главстройнадзор Московской области разработал восьмую цифровую практику по защите дольщиков от действий недобросовестных застройщиков. Ее уже одобрило Агентство стратегических инициатив и разместило на «Смартеке».

При создании ведомство сотрудничало с крупнейшими федеральными порталами недвижимости — ЦИАН, «ДомКлик» Сбербанка и «Метр квадратный» ВТБ.

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Теперь на них красным цветом пометят объекты застройщиков, деятельность которых приостановили, а также дома, которые возводят с отставанием на более чем полгода. Объекты без нарушений помечаются зеленым цветом.

За три года работы цифровой защиты дольщиков предупреждения Главгосстройнадзора увидели около шести миллионов граждан, которые пользуются данными порталами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество дольщиков в Подмосковье, которые до сих пор не получили свои квартиры, стремительно уменьшается.

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