Подмосковье 08 апреля 2024, 23:04 Главгосстройнадзор Подмосковья проверил строительство жилого квартала «Дружба» в Дмитрове Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства жилого квартала «Дружба» в городе Дмитрове. Полностью завершить работы планируют к 2028 году.

Застройщик «Мега-Мечта» возводит жилой комплекс «Мечта», который включает в себя многоквартирные дома, таунхаусы и индивидуальные жилые дома на площади более 220 гектаров. В составе поднадзорного квартала «Дружба» планируется построить 10 пятиэтажных домов на 789 квартир.

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Сейчас строители ведут работы второго этапа многоквартирного дома № 1. На площадке работают 15 рабочих и четыре единицы техники.

В 2023 году под контролем Главгосстройнадзора завершили строительство и ввели в эксплуатацию школу на 550 мест в «Мечте». На территории жилого комплекса уже открыты частные детские сады, начальная школа и общественный центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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