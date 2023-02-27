Подмосковье 27 февраля 2023, 18:52 Главгосстройнадзор Подмосковья проверил строительство склада в деревне Рождествено

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Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области провели профвизит на строящемся складе для хранения металлических изделий в деревне Рождествено Дмитровского округа. Помещение площадью около 13 тысяч гектар планируют достроить в апреле 2023 года.

На данном этапе на объекте монтируют внутренние инженерные системы. Застройщик ООО «Арсенал СТ» подал заявку на профвизит через региональный портал госуслуг. При выполнении всех рекомендаций инспекторов Главгосстройнадзора, компания сможет сократить срок итоговой проверки с десяти до трех дней.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе облегчили административные процедуры для строителей.

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