Подмосковье 30 марта 2024, 14:55 Главгосстройнадзор Подмосковья проверил готовность детского сада в ЖК «Семейный» в Одинцове Главгосстройнадзор Московской области

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Строительство детского сада в ЖК «Семейный» в Одинцовском округе находится на завершающей стадии. В настоящее время Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку соответствия проектной документации строительства данного объекта.

Дошкольное образовательное учреждение расположено на улице Западная. Строители уже завершили внутренние и внешние инженерные системы, отделочные работы и в скором времени завершат благоустраивать прилегающую территорию. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 2,3 тысячи квадратных метров.

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Учреждение рассчитано на 130 воспитанников и будет вмещать шесть групп возрастом от двух до семи лет. Внутри детского сада расположены групповые комнаты, спальни, туалеты, учебные кабинеты, спортивный зал, музыкальный класс, а также офисы для административного персонала, психолога и логопеда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в Подмосковье к осени.

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