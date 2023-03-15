Подмосковье 15 марта 2023, 15:19 Главгосстройнадзор Подмосковья провел свыше 3,2 тысячи консультаций для бизнеса с начала года

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С начала года Главгосстройнадзор Подмосковья провел 3235 консультаций для представителей бизнеса. Вопросы касались государственного строительного надзора, порядка обжалования действий должностных лиц и разъяснения требований проектной документации.

Бизнесмены Московской области часто обращаются за консультациями в качестве профилактики нарушений, так как ФЗ № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» сместил акцент с проведения проверок на профилактику.

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Получить услугу можно на РПГУ Подмосковья, войдя в свою учетную запись. В поле «Чем мы можем быть полезны?» ввести: «Комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности». Консультации можно получить несколькими способами: по телефону, видеосвязи или очно. Предприниматели сами могут выбрать удобное время для связи.

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В прошлом году специалисты Главгосстройнадзора провели почти 7,5 тысячи консультаций для бизнеса.

Из-за особой экономической ситуации бизнес Подмосковья испытывает ряд трудностей, часть из которых связана с логистикой. Чтобы бизнес смог преодолеть их, регион продолжит поддерживать общение с предпринимателями, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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