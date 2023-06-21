Подмосковье 21 июня 2023, 01:30 Главгосстройнадзор Подмосковья провел пять обучающих вебинаров для застройщиков с начала года Главгосстройнадзор МО

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Главное управление строительного надзора Московской области организовало пять просветительских вебинаров для застройщиков в этом году. Тема мероприятий — «Региональный государственный контроль в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Московской области. Направление квартальной отчетности застройщика».

На текущий момент в Подмосковье около 100 строительных компаний ведут работы по возведению многоквартирных домов по без использования эскроу-счетов. Они обязаны каждый квартал направлять отчетность в Главгосстройнадзор. В целях снижения количества нарушений надзорный орган проводит обучение, в рамках которого специалисты отвечают на все актуальные вопросы.

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Благодаря проведенным вебинарам около 90 подмосковных застройщиков получили актуальную информацию по необходимому пакету документов. Также представителей компаний ознакомили о требованиях по размещению информации в Единую информационную систему жилищного строительства и нормативных правовых актах, регулирующих деятельность.

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