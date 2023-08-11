Подмосковье 11 августа 2023, 09:00 Главгосстройнадзор Подмосковья провел обучающий семинар для экологов в сфере обращения с отходами Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Московской области провел обучающий семинар для инспекторов-экологов на тему организации контроля в сфере обращения с отходами. В мероприятии приняли участие более 70 представителей профильных учреждений.

Специалисты рассмотрели вопросы согласования внеплановых контрольных проверок с региональной прокуратурой, а также порядок принятия решений по их результатам и ведение информационных систем в сфере надзора. Также инспекторы задали интересующие вопросы сотрудникам госорганов.

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Участники семинара отметили пользу и преимущества встречи. Главгосстройнадзор продолжит проводить образовательные семинары дважды в месяц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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