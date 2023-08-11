11 августа 2023, 09:00
Главгосстройнадзор Подмосковья провел обучающий семинар для экологов в сфере обращения с отходами
Главгосстройнадзор Московской области провел обучающий семинар для инспекторов-экологов на тему организации контроля в сфере обращения с отходами. В мероприятии приняли участие более 70 представителей профильных учреждений.
Специалисты рассмотрели вопросы согласования внеплановых контрольных проверок с региональной прокуратурой, а также порядок принятия решений по их результатам и ведение информационных систем в сфере надзора. Также инспекторы задали интересующие вопросы сотрудникам госорганов.
Реклама
Участники семинара отметили пользу и преимущества встречи. Главгосстройнадзор продолжит проводить образовательные семинары дважды в месяц.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Экология
Мусор
Реклама
Реклама