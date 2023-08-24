Подмосковье 24 августа 2023, 16:16 Главгосстройнадзор Подмосковья провел для застройщиков 12 вебинаров с начала года Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

Главгосстройнадзор Московской области провел для застройщиков региона 12 вебинаров на тему регионального госконтроля в области долевого строительства. В прошлом году состоялось 28 вебинаров.

В данный момент на территории Подмосковья работают 182 застройщика.

Реклама

«Самая актуальная информация поступает в ходе обмена вопросами. Чаще всего застройщиков интересуют правила отчетности перед надзорными органами, использование цифровых помощников, разработанных Главгосстройнадзором», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».