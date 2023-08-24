24 августа 2023, 16:16
Главгосстройнадзор Подмосковья провел для застройщиков 12 вебинаров с начала года
Главгосстройнадзор Московской области провел для застройщиков региона 12 вебинаров на тему регионального госконтроля в области долевого строительства. В прошлом году состоялось 28 вебинаров.
В данный момент на территории Подмосковья работают 182 застройщика.
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«Самая актуальная информация поступает в ходе обмена вопросами. Чаще всего застройщиков интересуют правила отчетности перед надзорными органами, использование цифровых помощников, разработанных Главгосстройнадзором», — уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
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