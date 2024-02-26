Подмосковье 26 февраля 2024, 12:49 Главгосстройнадзор Подмосковья пригласил посетить «Российскую строительную неделю — 2024» Unsplash

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Одно из крупнейших мероприятий строительной отрасли «Российская строительная неделя — 2024» пройдет с 27 февраля по 1 марта в Москве в ЦВК «Экспоцентр». Представители Главгосстройнадзора Московской области пригласили посетить событие и рассказали о программе.

В рамках мероприятия пройдет сразу несколько выставок, включая RosBuild 2024, на которой представят современные отделочные материалы и технологии, а также «Мир стекла — 2024», салон «Малоэтажное домостроение» и форум «Строим будущее России вместе».

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В деловую программу мероприятия вошло более 90 круглых столов, семинаров, форумов и конференций, на которых выступят профессиональные спикеры.

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