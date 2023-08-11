Подмосковье 11 августа 2023, 08:00 Главгосстройнадзор Подмосковья презентовал цифровые сервисы Липецкой области Главгосстройнадзор МО

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Представители Главгосстройнадзора Московской области встретились с делегацией из Липецкой области. Им представили такие цифровые практики, как «Онлайн-калькулятор расчета количества проверок при строительном надзоре», «Комплексный цифровой сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности» и «Невидимый надзор».

Также свои проекты презентовали Омская и Ленинградская области.

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«Представленные практики влияют на более чем 10 показателей инвестрейтинга», — уточнили в ведомстве.

Всего управление представило восемь своих проектов. Их презентация прошла на платформе агентства «Смартека».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил что цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ.

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